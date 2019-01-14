Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın'dan Trump'a Yanıt

İbrahim Kalın'dan Trump'a Yanıt

30 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi.

İbrahim Kalın'dan Trump'a Yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" açıklamasına cevap verdi. Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor. Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

PKK, Donald Trump, İbrahim Kalın, Güncel
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