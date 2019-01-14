İbrahim Kalın'dan Trump'a Yanıt
30 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "Kürtleri, PKK
ve onun Suriye
kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Türkiye
Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" açıklamasına cevap verdi. Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor. Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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