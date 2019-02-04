Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "(Fırat'ın Doğusu) Bu Bölgeden Türkiye'ye Dönük Herhangi Bir Tehdidin, Terör...

İbrahim Kalın: "(Fırat'ın Doğusu) Bu Bölgeden Türkiye'ye Dönük Herhangi Bir Tehdidin, Terör...

1 saat önce

İbrahim Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.

İbrahim Kalın:
İbrahim Kalın: "( Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Türkiye, Fırat, Güncel
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