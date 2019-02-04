İbrahim Kalın: "(Fırat'ın Doğusu) Bu Bölgeden Türkiye'ye Dönük Herhangi Bir Tehdidin, Terör...
1 saat önce
İbrahim Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.
İbrahim Kalın
: "( Fırat
'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye
'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA
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