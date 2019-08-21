Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...
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İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...

1 saat önce

İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak" -"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir.

İbrahim Kalın: " Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"

-"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem noktaları bulundukları yerlerde faaliyet göstermeye devam edecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:28 Kaynak: İHA
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