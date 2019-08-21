-"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem noktaları bulundukları yerlerde faaliyet göstermeye devam edecektir"

İbrahim Kalın : " Fırat 'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"

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Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı