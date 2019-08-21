İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...
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İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak" -"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:28 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın: " Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"
-"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem noktaları bulundukları yerlerde faaliyet göstermeye devam edecektir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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