İbrahim Kalın: Göç anlaşmasını güncellemek Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katar - Son Dakika

İbrahim Kalın: Göç anlaşmasını güncellemek Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katar

19.03.2021 17:45
İbrahim Kalın: Göç anlaşmasını güncellemek Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katar, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak için göç anlaşmasını önemli ölçüde revize etmek gerektiğini belirterek, "Yeni bir anlaşma, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katmak için bir başlangıç noktası olabilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak için göç anlaşmasını önemli ölçüde revize etmek gerektiğini belirterek, "Yeni bir anlaşma, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katmak için bir başlangıç noktası olabilir. Bu da hem kendi bölgelerimize hem de transatlantik ittifakına yeni bir jeopolitik dinamizm getirebilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) için bir makale kaleme aldı. Bu haftanın Avrupa'ya yasadışı geçişleri durdurmak ve Suriyeli mültecilere barınma ve koruma sağlamak amacıyla hazırlanan Türkiye-AB Göç Mutabakatı'nın 5'inci yıldönümü olduğunu belirten Kalın, "Bu anlaşma, yasadışı göçmenlerin sayısını kayda değer derecede azalttı, insan kaçakçılarını büyük ölçüde durdurdu ve birçok hayat kurtardı. Ancak AB'nin yavaş işleyen bürokrasisi ve bazı üye ülkelerin dar siyasi gündemleri nedeniyle hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR ANLAŞMA, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YENİ BİR RUH KATAR'Sadece bir sonraki göçmen akışını durdurmak için değil, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak için göç anlaşmasını önemli ölçüde revize etmenin zamanının geldiğini kaydeden Kalın, "Yeni bir anlaşma, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katmak için bir başlangıç noktası olabilir. Bu da hem kendi bölgelerimize hem de transatlantik ittifakına yeni bir jeopolitik dinamizm getirebilir. Umarım 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'ne hazırlanan AB liderlerinin stratejik perspektifi bu yönde olur" ifadelerini kullandı.Anlaşmanın etkin olabilmesi için birbiriyle ilişkili üç konunun ele alınması gerektiğini kaydeden Kalın, öncelikle, mülteci krizinin kaynağının Suriye savaşı olduğunu görmeli ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini anlattı. Suriye'nin hayal edilemeyecek kadar büyük bir yıkım yaşadığını vurgulayan Kalın, "Bu savaş, göç, DEAŞ terörünün yükselişi, PKK ve YPG terörist saldırılarının artışı, etnik ve mezhepsel gerilimler ve bölgesel rekabet gibi küresel sonuçlar doğuran çok sayıda krizin kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.'HİÇBİRİ ULAŞILAMAYACAK HEDEFLER DEĞİLDİR'Üçüncü ve en önemli konunun ise gerekli güncellemelerin yapılmasıyla 18 Mart Mutabakatı'nın Türkiye-AB ilişkilerini canlandırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Kalın şu ifadeleri kullandı: "Mutabakatta Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecinin başlatılması, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloglar ve zirvelerin yeniden canlandırılması, Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesi, düzensiz göç ve sığınmacıların korunması konularında daha iyi iş birliği kurulması ve terörle mücadele gibi belirli hedeflerin yer aldığı bir yol haritası halihazırda yer almaktadır. Bu hedeflerin hiçbiri ulaşılamayacak hedefler değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Brüksel'de AB başkanlarıyla görüştüğünde, bu noktalar halen uygulanması beklenen yol haritasına dahil edilmişti. AB'nin yapması gereken şey Türkiye'nin attığı olumlu adımlara karşı gerekli liderlik vasıflarını ve kararlılığı göstermektir. Türkiye olumlu bir siyasi iklim yaratılması için son aylarda bir dizi kritik adım attı."'FİKİR AYRILIKLARIMIZI BİR KENARA BIRAKALIM'

Bazı üye ülkelerin kaprisleri ve kısır siyasi gündemleri uğruna bu fırsatı geri tepmemek gerektiğini belirten Kalın, "Yeni bir göç anlaşması mevcut anlaşmanın kazanımları üzerine inşa edilmeli ve son 5 yılda ortaya çıkan yeni meydan okumaları da hesaba katılarak ilave adımlar atılmalıdır. Türkiye ve Suriye'deki mültecilere yönelik mali destek sağlama süreçleri ve mekanizmaları hızlandırılmalıdır. Mültecilerin ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçları ve öncelikleri Türk ve yerel makamlarla istişare edilerek belirlenmelidir. Yeni anlaşma, sadece daha fazla fon sağlamanın ötesinde, Suriye halkına bir umut ve güven duygusu vermelidir. Suriye'deki savaşın ve son yılların en büyük insani krizinin onuncu yılını geride bırakırken ufak tefek fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp gerçek meselelerimize odaklanmamız gerekmektedir. Türkiye ile AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı revize edilmesi durumunda, mülteci sorunuyla başa çıkılması dahil, Türkiye-AB ilişkilerine pozitif bir gündemle canlılık kazandırılması yönünde büyük ilerleme sağlanacaktır. Türkiye, mevcut süreci böyle değerlendirmektedir. Ümit ediyoruz ki 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Zirvesi'ndeki tutum da bu yönde olacaktır."


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Türkiye, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İbrahim Kalın: Göç anlaşmasını güncellemek Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katar - Son Dakika


Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Kalın: Göç anlaşmasını güncellemek Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ruh katar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei