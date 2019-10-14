Son Dakika Haberleri: İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
Son Dakika Politika İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

8 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına Twitter hesabından cevap verdi. Kalın, " Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Baris Pınarı Harekati'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.


Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da teröristlerin kaçtıkları anlar kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği hakkında bilgi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Barış Pınarı Harekatı'na bakış açısını yorumladı: Atılması gereken adımları beraber atıyoruz Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]