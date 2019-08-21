Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...
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İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...

1 saat önce

İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" -"Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor.

İbrahim Kalın: "( İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak"

- "Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz"

-"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, İdlib, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
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