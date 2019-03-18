Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

57 dakika önce

İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdiANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman'ı paylaştı.

İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman'ı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı İnce Osman'ı paylaştı.
Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı klibi, "Çanakkale şehitlerine ve bütün şühedaya selam, dua ve tazim ile" notuyla paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Çanakkale, İbrahim Kalın, Genel
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İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
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