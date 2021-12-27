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İbrahim Kalın: "Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı" - Son Dakika

İbrahim Kalın: "Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı"

27.12.2021 02:08
İbrahim Kalın: "Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının yıllık olarak düzenlediği MAS-ICNA Kongresine katılmak üzere ABD'de bulunan Kalın, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Chicago Başkonsolosu Engin Türesin'in ev sahipliği yaptığı buluşmada konuşan Kalın, Türkiye'den gelip ABD'de farklı alanlarda kariyer ve iş anlamında başarılar elde edenleri görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki kültürel ilişkinin oldukça eski olduğunu belirterek, iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

Türk-Amerikan ilişkilerinin, stratejik ortaklık perspektifi geliştirecek kadar kritik olduğuna değinen Kalın, "Ama Türkiye'nin tehdit algısını, karşı karşıya kaldığımız tehditleri dikkate almayan, önemsemeyen yaklaşımların da Amerikan yönetimleri tarafından hayata geçirildiğini gördük. Terörle mücadele konusunda özellikle beklediğimiz düzeyde, kapsamda, derinlikte desteği maalesef çoğu zaman göremedik." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK terör örgütüne destek vermeye devam etmesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alımı üzerinden ABD tarafından yaptırıma tabi tutulması, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve ABD'nin FETÖ terör örgütüne karşı istenilen düzeyde ve kararlılıkta adım atmamış olmasının iki ülke arasındaki temel ihtilaf konuları olduğunu ifade eden Kalın, bunların çoğunun eski ABD başkanlarından Barack Obama döneminde başladığını, Donald Trump döneminde de devam ettiğini dile getirdi.

Kalın, itilaflı konuların yanı sıra Türkiye ile ABD'nin üzerinde çalışmaya devam ettiği ve mutabık kaldığı alanlar olduğuna dikkati çekti.

Ermeni Diasporasının argümanını bina ettiği yapı çökmek üzere

Bir soru üzerine ABD'deki Ermeni lobisinin Türkiye karşıtlığını kimliğinin bir parçası haline getirdiğini aktaran Kalın, "Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini, argümanını üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türkiye- Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ'ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada." diye konuştu.

Artık kimsenin de bu anlamda bir beklentisinin olmadığını belirten Kalın, Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirmek üzere adımlar attığını kaydetti.

Kalın, normalleşme sürecinin en çok da Ermenistan'a yarayacağını belirterek, denizlere erişimi olmayan, ekonomik olarak zayıf ve Rusya'nın vesayeti altındaki Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmesinin hem siyasi hem de ekonomik olarak bu ülkeye büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İbrahim Kalın, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın: 'Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı' - Son Dakika


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