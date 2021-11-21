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İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok - Son Dakika

İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok

21.11.2021 10:18

İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yokİbrahim Kalın okurlarıyla buluştuGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2'nci Ümraniye Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok

İbrahim Kalın okurlarıyla buluştu

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2'nci Ümraniye Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Fuarda kitaplarını da imzalayan Kalın, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurulan millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler, okuma salonları, basılan kitaplar, kitap ve yayın dünyasına verilen destek, bu tür kitap fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor. Artık okumamak, kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok? dedi.

Türkiye'nin değerli yazarlarının yer alacağı Ümraniye 2'nci Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. 28 Kasım'a kadar Ümraniye Santral Etkinlik Meydanı'nda devam edecek fuarda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da okurlarıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, YAYFED Başkanı Münir Üstün ve fuarın onur yazarı Prof. Dr. Sadettin Ökten'in katıldığı fuar açılışı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

'OKUMA EYLEMİNİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARAN MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a faaliyetleri için teşekkür eden İbrahim Kalın, 'Ümraniye'ye geldiğimizde hep böyle güzel hediyelerle karşılaşıyoruz. Ümraniyeli kardeşlerimizin böyle bir imkanla bir araya gelmiş olması ayrıca güzel. Kitap okumak, bizim medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesi. Biz hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz. Sözlü ve yazılı kültürü ve medeniyeti bir araya getirmiş bir geleneğin mensuplarıyız. Oku emri ile başlayan ve kısa sürede bunu yazıya çevirerek, okuma eylemini en üst seviyeye çıkarmış medeniyetin mensuplarıyız' ifadelerini kullandı.

KİTAPLARI ÇAĞIN RUHUYLA OKUMAK ÖNEM ARZ EDİYOR

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in konuşmasına değinen Kalın, 'Sadettin Hoca'nın ifade ettiği gibi seçerek okumak, külliyat okumak ve önemli başyapıt eserleri hayatınızın farklı dönemlerinde tekrar tekrar okumak' Böyle bakıldığı zaman önümüzde muazzam bir birikimin, mirasın olduğunu hatırlamakta fayda var. İslam medeniyetinin zengin repertuvarı içinde hangi rafa el atsanız karşınıza muazzam eserler çıkacak ki bunları tüketmek mümkün değil. Onları bu çağın ruhuyla, kaygılarıyla, meseleleriyle birlikte mezcederek, harcını kurarak tekrar ifade etmek yazmak, büyük önem arz ediyor? dedi.

'KİTABA ULAŞAMAMAK GİBİ BİR BAHANEMİZ YOK'

İbrahim Kalın, YAYFED Başkanı Münir Üstün'ün konuşmasına atıfta bulunarak, 'Münir Bey çok önemli bir şey söyledi. Türkiye'de kitap okunmuyor diye bir iddia var. Bunun doğru olmadığını gösteren rakamları paylaştı. Bu son derece memnuniyet verici. Türkiye okuyor. Türklerin çok güzel bir tabiri var 'kem alat ile kemalat olmaz' derler. Artık imkanlarımız da daha fazla artmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurulan millet kıraathaneleri, yeni kütüphaneler, okuma salonları, basılan kitaplar, kitap ve yayın dünyasına verilen destek, bu tür kitap fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor. Artık okumamak, kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok? diye konuştu.

ŞEHİRLERİN MEYDANLARINDA ÇÖP YOK, KİTAP VAR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, her şeyin önce okuyarak başladığına dikkat çekerek belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerden mutluluğunu ifade etti. Demircan, 'Toplum hayatı 3 ayaklı. İyi planlanmış bir şehir, iyi bir kültürel hayat birikimi sonra da ona dayanarak icra edilecek bir yaşam sanatı. Belediyelerimiz bunu çok iyi gerçekleştiriyor. Şehirlerin meydanlarında artık çöp, çukur, çamur yok. Kitap var, kültür var, sanat var' dedi.

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, kitapların kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasını sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

'ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI AŞILAMA DERDİMİZ VAR'

Kitap fuarının açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sezai Karakoç'a rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Yıldırım, "Kitap kültür aktarım aracıdır. Okumak, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtardır. Okumak, kolay elde edilebilir dev bir hazinedir. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını aşılamak gibi bir derdimiz var. Bu yüzden Anadolu yakasına en büyük kitap fuarını kazandırdık. Bugün pandemi nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından, fuarda 100'den fazla yayın evi sizleri bekliyor. Ümraniyemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 900 kişinin ders çalışabileceği millet kıraathanesini yapıyoruz. Bittiği zaman orası sizlerin mekanı olacak. 4 tane Ümraniyemize yeni kıraathane yapıyoruz. Kültür, spor ve sanat alanında da yatırımlarımız devam ediyor" dedi.

2020'DE 434 MİLYON BANDROLLÜ KİTAP YAYINLANDI

Türkiye'de kitap okunmuyor algısının yanlış olduğunu ifade eden YAYFED Başkanı Münir Üstün, "2011'de 289, 2012'de 293, 2013'te 330, 2014'te 344, 2015'te 384, 2016'da 405, 2017'de 408, 2018'de 411, 2019'da 424, 2020'de 434 milyon adet bandrollü kitap yayınlandı. Kitap görülmez düşünceye can veriyor" dedi.

PROF. DR. ÖKTEN'DEN KİTABI 3 FARKLI ŞEKİLDE OKUMA ÖNERİSİ

Fuarın onur yazarı Prof. Dr. Sadettin Ökten ise, "Beğendiğiniz bir eseri hayatınızın farklı safhalarında okuyunuz, eser sabit kalıyor ama siz yola devam ediyorsunuz. Tecrübeleriniz artıyor, aynı esere farklı bakmaya başlıyorsunuz. Eserin bazı gizli taraflarını genç yaşlarda fark etmezsiniz. Seçerek okumak, külliyat okumak ve aynı eseri hayatın farklı safhalarında okumak çok mühim. İnsan farkı fark eden mahluktur. Kendimizi tanımak istiyorsak ötekini de tanımak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından İbrahim Kalın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la birlikte fuardaki standartları ziyaret etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Kalın, okurlarıyla söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı. Kitaplarını imzalatmak isteyen okur severler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok
İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok

İbrahim Kalın, Ümraniye, Kitap, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın: Kitaba ulaşamamak gibi bir bahanemiz yok - Son Dakika


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