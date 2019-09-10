Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola...
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İbrahim Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola...

1 saat önce

İbrahim Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.

İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: " Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz."

İbrahim Kalın, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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