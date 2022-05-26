İbrahim Kalın: NATO Liderler Zirvesine Kadar Süreci Yetiştirelim Gibi Bir Zaman Baskısı Altında Olmadığımızı İfade Etmeliyim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan görüşmeler sonrasında, "Haziran ayında Madrid'de NATO liderler zirvesi yapılacak. Bizim o zirveye kadar bu süreci yetiştirelim gibi bir zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Kalın şunları söyledi:

"GEÇTİĞİMİZ 10 YILDA TALEP ETTİĞİMİZ İADELER KONUSUNU DA GÜNDEME GETİRDİK"

"İsveç ve Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerinde FETÖ terör örgütüne yönelik mücadelemizin kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik. Beklentilerimiz bu terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal propagandaya dönül medyadaki varlığı ile ilgili somut adımlar atılmasına odaklandık. Bu konularla ilgili bilgi ve belgeleri muhataplarımıza detaylı bir şekilde paylaştık. Bu bağlamda ilgili ülkelerden geçtiğimiz 10 yılda talep ettiğimiz iade talepleri konusunu da gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi bizim İsveç'ten 28 Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Bunların dosyalarını önlerine koyduğumuzda hiçbir adli hukuki gerekçelerin ortaya konmadığını da gördük. Muhataplarımızla bugün bu konuyu etraflı bir şekilde paylaştık. Ayrıca Türkiye karşı uygulanan açık ya da kapalı dar veya geniş yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentilerimizi de ifade ettik.

"TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK"

1999 senesinde NATO üyelik süreci ile ilgili temel ilkeler manzumesi açıklamıştı. 1999 yılında alınan kararla aday ülkelerin nasıl üye olacağına yönelik ilke ve prensipler belirlendi. 1999 yılından sonra NATO'ya üye olan ülkelerin tamamı bu kurallara ve prosedürlere uyarak katıldılar. Bu kural ve prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Bunun dışında bir oldubitti ile aceleye getirerek, birtakım süreçlerin atlanması ve özellikle Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı ortamda sürecin ilerlemesinin mümkün olmayacağını ilettik. Muhataplarımız notlarını aldılar değerlendirmelerini yaptılar, kendi ülkelerinde gerekli kurum ve kuruluşlara iletecekler. Temaslarımız devam edecek ve önümüzdeki günlerde bizim taleplerimize karşı cevapları aldıktan sonra müzakereleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

"BÖYLE BİR TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Kalın, "Yol haritası çizildi ancak üzerinde anlaşılan bir mutabakat metni yok. Peki size ulaştıklarında nasıl bir takvim çizilecek? Öte yandan da bir sonraki toplantıya NATO'nun da dahil olması bekleniyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu ilk toplantı olduğu için şu tarihte veya şu formatta hemen bulaşalım gibi bir konu üzerine odaklanmak yerine temel çerçevenin doğru oturtulması üzerine odaklandık diyebilirim. Tabii ki önümüzdeki günlerde istişareler devam edecek fakat tarihi belli olan bir buluşma veya bir müzakere metni çıkmadı. Bunu biz tercih ettik. Çünkü biz temel çerçevenin doğru oturtulması gerektiğini düşünüyoruz... Bize yapacakları geri dönüşe göre sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız. NATO Genel Sekreteri'nin bu konuda bir önerisi oldu. Cumhurbaşkanımızın da NATO Genel Sekreteri ile bir görüşmesi oldu. Eğer NATO'dan böyle bir teklif gelirse değerlendiririz, nasıl bir teklif geleceğine bağlı olarak. Haziran ayında Madrid'de NATO liderler zirvesi yapılacak. Bizim o zirveye kadar bu süreci yetiştirelim gibi bir zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim."