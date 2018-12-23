Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor Ama Nafile

İbrahim Kalın: Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor Ama Nafile

2 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İbrahim Kalın: Netanyahu Dikkatleri Dağıtmaya Çalışıyor Ama Nafile, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor, ama nafile" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

?"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:03 Kaynak: DHA

İsrail, İbrahim Kalın, Benjamin Netanyahu, Güncel
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