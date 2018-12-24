Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Terör Örgütlerinin Nefes Almaması İçin Çalışmalarımız Devam Edecek"

İbrahim Kalın: "Terör Örgütlerinin Nefes Almaması İçin Çalışmalarımız Devam Edecek"

1 saat önce

İbrahim Kalın: "Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek" "Hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğiz" "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesi bütün bu kararın değişmesine vesile olmuştur" "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir...

İbrahim Kalın: "Terör örgütlerinin nefes almaması için çalışmalarımız devam edecek"
"Hem sahada hem de masada olmaya devam edeceğiz"
"( ABD'nin Suriye'den çekilmesi) 14 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesi bütün bu kararın değişmesine vesile olmuştur"
"DEAŞ'la mücadelede herhangi bir zafiyetin, sektenin, yavaşlamanın olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz"
"DEAŞ'la mücadelede bundan sonra da Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir"
"Rejimin son dönemde yaptığı ihlaller 600'ü geçti"
"Yerel seçimlerde gerekli tedbirler alınacak"
"Piyasalarda olumlu bir hareketliliğin başladığını görüyoruz"
"Amacımız Doğu Akdeniz'i bir barış gölü haline getirmek"
"Doğalgaz, petrol aramalarına devam edeceğiz"
" Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Acaba PKK ile İsrail'in gizli ilişkileri mi vardır?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:44 Kaynak: İHA

14 Aralık, İbrahim Kalın, Politika
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