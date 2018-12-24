Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Bir Ziyaret Yapacağını İfade Etti"

İbrahim Kalın: "Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Bir Ziyaret Yapacağını İfade Etti"

1 saat önce

İbrahim Kalın: "Trump, 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade etti" "S-400'ler ile ilgili süreç tamamlandı.

İbrahim Kalın: " Trump, 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade etti"
"S-400'ler ile ilgili süreç tamamlandı. 2019'un sonralarına doğru, Ekim gibi bekleniyor. İlk bataryaların Türkiye'ye teslimi gerçekleşecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:08 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Türkiye, Politika
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