Üye Girişi
İbrahim Kalın: "Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek" - Son Dakika

İbrahim Kalın: "Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek"

17.02.2022 21:41
İbrahim Kalın: "Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üyeliğinin 70'inci yılında Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez üyesi olduğunu, sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üyeliğinin 70'inci yılında Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez üyesi olduğunu, sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Kalın, SETA Brüksel ofisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılı konulu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Son 70 yıldır Türkiye'nin NATO'da liderlik eden ve taahhütlerine bağlı üyelerinden olduğunun altını çizen Kalın, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli misyon ve operasyonlara katıldığını, bu anlamda ilk 5 üye arasında yer aldığını ifade etti.

Kalın, Türkiye'nin NATO'nun tek Müslüman üyesi olarak, İslam coğrafyasıyla köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin NATO'nun mevcut güvenlik mimarisine somut biçimde katkıda bulunduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye'yi vazgeçilmez bir ortak olarak tanımladı.

Ukrayna krizine değinen Kalın, bunun genel olarak tehdit olarak görülse de NATO'nun kurduğu mekanizmalarla sorunu çözmesi açısından fırsat olarak da değerlendirilebileceğini belirtti. Kalın, buna örnek olarak NATO'nun önleyici diplomasi mekanizmasının verilebileceğini ve bir yandan Rusya'ya saldırganlığının kabul edilemez olduğu mesajı verilirken, diğer yandan bu mekanizmanın şimdi devreye konulması gerektiğini, Türkiye'nin bunu başından beri desteklediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizinde ara buluculuk teklifine değinen Kalın, Türkiye'nin bu çatışmayı önlemede önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Kalın, ABD başta olmak üzere NATO müttefikleri tarafından Suriye'de YPG/ PKK'ya verilen destekten söz ederek, güvenliğin istikrarsız biçimde sağlanmaması gerektiğini, söz konusu desteğin hem Türkiye'nin ABD ve diğer müttefiklerle ilişkisini de baltaladığını hem NATO içinde birçok sürtüşme yarattığını hem de genel güvenlik kavramını zayıflattığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, NATO'nun güvenlik konseptinin tüm terör tehditlerini kapsaması gerektiğini belirterek, "Türkiye gelecek yıllarda NATO'nun sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye çok önemli sorumluluk üstlendi"

SETA Brüksel'in Koordinatörü Talha Köse'nin moderatörlüğündeki toplantıya Avrupa Parlamentosundaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki de videokonferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünün 11 Eylül saldırıları sonrası uluslararası atmosferde önem kazandığını belirten Czarnecki, "Türkiye, 1952'den bu yana ise NATO çerçevesinde güvenlik ve savunma alanında Batı'nın sadık bir müttefiki olduğunu kanıtladı. Özellikle Soğuk Savaş sırasında Türkiye, NATO'nun güvenliği konusunda çok önemli bir sorumluluk üstlendi." ifadesini kullandı.

Czarnecki, Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde çeşitli güvenlik operasyonlarına, barışı koruma misyonlarına ve terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmanın yanı sıra İttifakın güneydoğu kanadının savunucusu olarak mimarlarından olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO için önemi

SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran, Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO üyesi, DEAŞ ile sahada mücadele eden tek ülke olduğunu vurguladı. Duran, Rusya-Ukrayna gerginliğinin NATO'nun halen Avrupa'nın güvenliği için daha önemli olduğunu gösterdiğini ve bu anlamda Türkiye'nin rolünün önemine işaret etti.

Avrupa Politika Merkezi Analistlerinden Amanda Paul, Türkiye'nin NATO'nun bütçesine düzenli katkıda bulunan, konumu sayesinde geniş bir coğrafyaya ulaşmasına imkan veren, personeliyle NATO'ya bağlılığını her alanda gösteren bir üye olduğunu ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin NATO'ya üye olma sürecindeki kararlılığını ve karşılaştığı zorlukları anlattı.

SETA Araştırmacısı Murat Aslan da özellikle Ukrayna gerginliğinde NATO'nun karar alma süreçlerinde Türkiye'nin önde gelen bir rol oynayacağını ancak Afganistan gibi geçmiş operasyonlardan ders alınması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İbrahim Kalın, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın: 'Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
20:58 Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek
20:55 Megastar'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal medyada gündem oldu! Politik mesaj iddiası var
20:45 KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı
20:13 Son Dakika: Ülkemizde 17 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti 92 bin 406 yeni vaka belirlendi
20:07 Milli futbolcu Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi! İnanılmaz performansa İspanyollar sessiz kalamadı
20:04 Kuzey Almanya'da etkili olan fırtına seyir halindeki feribotun camlarını patlattı
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 21:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Kalın: "Türkiye NATO'nun sağlam ve güçlü üyesi olmaya devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement