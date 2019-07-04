Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın...
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İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın...

12 dakika önce

İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"

İbrahim Kalın:
İbrahim Kalın: " Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:21 Kaynak: AA
Türkiye, Rusya, İran, Politika
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