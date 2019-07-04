İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın...
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İbrahim Kalın: "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"
İbrahim Kalın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:21 Kaynak: AA
: " Türkiye
, Rusya
ve İran
'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"
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