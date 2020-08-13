İbrahim Kalın: Türkiye'yi yok sayan adımlar, beyhude çabalardır - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden her satıh ve zeminde hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır ve muktedirdir. Türkiye'yi yok sayan adımlar beyhude çabalardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden her satıh ve zeminde hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır ve muktedirdir. Oldu bittiler, hükmü olmayan anlaşmalar, Türkiye'yi yok sayan adımlar beyhude çabalardır. Sağduyu ve akl-ı selim ile hareket etmek herkesin çıkarınadır" dedi.