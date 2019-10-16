Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: 'YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük'

İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"

1 saat önce

İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük" -"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği" -"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu" -"PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır" -"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır" -"Harekatı...

İbrahim Kalın: " YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"

-"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği"

-"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu"

-" PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır"

-"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır"

-"Harekatı karalayanlar piyonları için endişe halindeler"

-"YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"

-"DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorunu da değildir""

-"Hedefimiz sınırımız terörden tamamıyla temizlemektir"

-"Harekatın hızını kesmeye çalışıyorlar bunların hiçbirinin etkisi olmayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın: YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük

İbrahim Kalın, PKK, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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