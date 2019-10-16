-"DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye 'nin sorunu da değildir""

-"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok

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