İbrahim Kalın: " YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"
-"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği"
-"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu"
-" PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır"
-"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır"
-"Harekatı karalayanlar piyonları için endişe halindeler"
-"YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"
-"DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorunu da değildir""
-"Hedefimiz sınırımız terörden tamamıyla temizlemektir"
-"Harekatın hızını kesmeye çalışıyorlar bunların hiçbirinin etkisi olmayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.