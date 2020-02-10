İbrahim Keresteci, vefatının 10. yılında unutulmadı - Son Dakika

Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci, vefatının 10. yılında ailesi, yakınları, iş, siyaset ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı törenle anıldı. Duygusal dakikaların yaşandığı programda kimi anlattığı anılarla kimi okuduğu şiir ve marşlarla kimi de söylediği şarkılarla Keresteci'yi yad etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Genç nesillere hayatı örnek olacak bir insan olduğuna inanıyorum" dedi.

10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci için Bağcılar Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe Keresteci'nin ailesi, yakınları, okul arkadaşları, iş, sanat ve siyaset çevresinden sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

LOKMAN ÇAĞIRICI: HAYATI GENÇ NESİLLERE ÖRNEK OLACAK BİR İNSANDI

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Allah herkese genç yaşta mücadele edebilmeyi nasip ettiği gibi genç yaşta şehadete ermeyi de herkese nasip etmez. O belkide bizim gibi fazla günaha dalmadan Rabbine kavuşan ender insanlardan bir tanesidir. Cenaze namazlarında 'Merhumu nasıl bilirsiniz' sorusuna 'iyi bilirdik' deriz ama öldükten yıllar sonra da sizin için 'İyi bir insandı' denilebiliyorsa hayatınız bir anlam ifade edebiliyor demektir. Öyle zannediyorum ki Rabbim bu güzellikleri İbrahim kardeşimizde buluşturdu. Hiçbir zaman da kendisini farklı yerlerde görmeyen bir kardeşimizdi. Genç nesillere hayatı örnek olacak bir insan olduğuna inanıyorum" dedi.

LEVENT USLU: AKLIMIZA GELDİĞİNDE AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ

Keresteci'nin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Kendisini biz sendika olarak teşkilat olarak hiç unutmadık. Çok akrabam vefat etti ama çoğunda ben ağlayamadım. Rahmetlinin cenazesinde ise bırak gözyaşımı tutmayı hiç durmadı. Bir insanla birlikte yaşarken ne kadar ona bağlandığını ayrılınca anlıyormuşsun ben onu İbrahim'le anladım. Aklımıza geldiğinde hep aynı duyguyu yaşıyoruz" diye konuştu.

Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, ise şunları söyledi: "Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakmak. İbrahim yaşarken gök kubbede hoş bir seda bıraktı. Bize mücadele azmini öğretti. Yol ve yol arkadaşlığı nasıl olur ondan öğrendik. Hiçbir zaman için bu memleketin ve insanların aleyhine bir tek cümlesine şahit olmadık."

ŞARKI, ŞİİR VE MARŞLAR SÖYLENDİ

Özgün Müzik Sanatçısı Eşref Ziya Terzi'nin seslendirdiği "Secde Yerinde" isimli şarkı, Şair Abdulbaki Kömürcü 'nün okuduğu "Can Sızısı" isimli şiir ve Keresteci'nin üniversiteden arkadaşı İsa Balay'ın söylediği marş dinleyenleri duygulandırdı. Ayrıca 81 ilde Bem-Bir Sen üyeleri hatim indirdi.