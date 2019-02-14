İbrahim Keresteci, Vefatının 9. Yılında Bağcılar'da Anıldı

Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Bizi bir araya getiren yine İbrahim Keresteci oldu. Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de kendimi durduramadım çok ağladım. Ona ölümü hiç konduramadım" dedi.

Bem-Bir-Sen Teşkilatlarının kurulmasında, sendikanın yetkili sendika unvanını almasında, büyüyüp güçlenmesinde hizmet eden merhum Genel Sekreter İbrahim Keresteci'nin vefatının 9. Yılı nedeniyle özel bir anma etkinliği düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programına sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, "Ortaokul öğrencisi olduğum dönemde kendisiyle tanıştım. İbrahim'le iki sene hemhal olduk. Özel çalışmalar yaptık. O bizi yetim bıraktı gitti ama o çalışmalarımız aynen devam ediyor. Onunla ev sohbetlerimiz, okul, teşkilat, kamp, gazete ve sokak çalışmalarımız oldu ve çalışmalarımız her daim hiç irtibat kesilmeksizin devam etti. Hiç yorulmazdı mücahit adam yorulmazdı zaten. Gönül adamıydı iyi bir dosttu. Kendisinden çok memnun olduk. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Onun yokluğuyla sudan çıkmış balığa döndük"

Sahnede yerlerini alan konuşmacılar, iş hayatından örnek kişiliğine kadar Keresteci'yi her yönüyle anlattı. İlk sözü alan kardeşi Abdullah Keresteci, "Abim çok değerli bir insandı. İyi bir ağabeydi. Onun yokluğuyla sudan çıkmış balığa döndük. Nerede başım zora düşse bize yardımcı olurdu. Sorunlarımıza eğilirdi. Allah rahmet eylesin. Yaşantısı çok düzgündü. İyi bir Müslümandı" dedi.

Lise arkadaşı Kemal İnan ise, "7 sene lise arkadaşlığı yaptım. Bu sürede en çok dikkatimi çeken şey çok kızdığı anda bile küfretmezdi. Kızarır mosmor olurdu ama ağzından kötü söz çıkmazdı. Kızgınlığını yutar sakinleşir söylemek istediğini muhatabına sonra tekrar yumuşaklıkla söylerdi. Kimseye küstüğünü arkasını döndüğünü görmedim. Kavgaya karışmaz ayırırdı. Hayatımda anlamı ve yeri çok farklıydı. 15 yaşındaydım. Babam öldükten sonra elimi tuttu ve beni sohbetlere götürdü. Arkadaşlığımız öyle başladı ve hiç bitmedi" diye konuştu.

Üniversite arkadaşı Yusuf Şahin ise şunları söyledi: "Kutlu bir düşünce uğruna bir araya geldik. Böyle bir yol hikayemiz var bizim İbrahim'le. Bu dünyada bir beklentisi olmadan çalışmanın nasıl bir şey olması gerektiğini ortaya koyan yegane insanlardan biriydi. Tevazunun, dostluğun bütün derecelerini yaşamış şanslı insanlardık diye düşünüyorum. Vefatından sonra da devam eden bir amelinden bahsediyoruz. Ne güzel bir şey yaptınız onun adını bir kuruma vermekle. İsmiyle müsemma olmak denen şey bu olsa gerek. İnşallah burada yetişen çocuklar İbrahim'in hayatından ahlakından kendilerine bir pay düşer. Onların da böyle bir yol hikayesi olur"

"Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de çok ağladım"

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da şu şekilde konuştu: "Bizi bir araya getiren yine İbrahim Keresteci oldu. Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de kendimi durduramadım çok ağladım. Ona ölümü hiç konduramadım. Teşkilatımızın en canlı, pozitif, güler yüzlü, kardeşimiz ve başkanımız O'ydu. Öyle bir yaşam enerjisi veriyordu. Sendikamız da bir sadakayı cariyedir. Yapılan bütün hizmetlerden rahmetliye sevap gittiği inancındayım. 5 no'lu şubemiz Sri Lanka'da bir cami yaptırdı. Orada okuyan kardeşlerimizin ona giden sevapları olduğuna inanıyoruz"

İbrahim Keresteci Orta Okulu öğrencilerinin şiir de okuduğu gecede ebediyete intikal etmiş tüm Bem-Bir-Sen'liler için dua edildi. Anma programına Keresteci'nin ailesi, meslektaşları ve sevenleri de katıldı.İbrahim Keresteci, vefatının 9. Yılında Bağcılar'da anıldı

9 yıl önce hayatını kaybeden merhum Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci, Bağcılar'da düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Keresteci'nin kardeşi, arkadaşları ve meslektaşları onunla ilgili anılarını paylaştı. Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Bizi bir araya getiren yine İbrahim Keresteci oldu. Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de kendimi durduramadım çok ağladım. Ona ölümü hiç konduramadım" dedi.

Bem-Bir-Sen Teşkilatlarının kurulmasında, sendikanın yetkili sendika unvanını almasında, büyüyüp güçlenmesinde hizmet eden merhum Genel Sekreter İbrahim Keresteci'nin vefatının 9. Yılı nedeniyle özel bir anma etkinliği düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programına sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, "Ortaokul öğrencisi olduğum dönemde kendisiyle tanıştım. İbrahim'le iki sene hemhal olduk. Özel çalışmalar yaptık. O bizi yetim bıraktı gitti ama o çalışmalarımız aynen devam ediyor. Onunla ev sohbetlerimiz, okul, teşkilat, kamp, gazete ve sokak çalışmalarımız oldu ve çalışmalarımız her daim hiç irtibat kesilmeksizin devam etti. Hiç yorulmazdı mücahit adam yorulmazdı zaten. Gönül adamıydı iyi bir dosttu. Kendisinden çok memnun olduk. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Onun yokluğuyla sudan çıkmış balığa döndük"

Sahnede yerlerini alan konuşmacılar, iş hayatından örnek kişiliğine kadar Keresteci'yi her yönüyle anlattı. İlk sözü alan kardeşi Abdullah Keresteci, "Abim çok değerli bir insandı. İyi bir ağabeydi. Onun yokluğuyla sudan çıkmış balığa döndük. Nerede başım zora düşse bize yardımcı olurdu. Sorunlarımıza eğilirdi. Allah rahmet eylesin. Yaşantısı çok düzgündü. İyi bir Müslümandı" dedi.

Lise arkadaşı Kemal İnan ise, "7 sene lise arkadaşlığı yaptım. Bu sürede en çok dikkatimi çeken şey çok kızdığı anda bile küfretmezdi. Kızarır mosmor olurdu ama ağzından kötü söz çıkmazdı. Kızgınlığını yutar sakinleşir söylemek istediğini muhatabına sonra tekrar yumuşaklıkla söylerdi. Kimseye küstüğünü arkasını döndüğünü görmedim. Kavgaya karışmaz ayırırdı. Hayatımda anlamı ve yeri çok farklıydı. 15 yaşındaydım. Babam öldükten sonra elimi tuttu ve beni sohbetlere götürdü. Arkadaşlığımız öyle başladı ve hiç bitmedi" diye konuştu.

Üniversite arkadaşı Yusuf Şahin ise şunları söyledi: "Kutlu bir düşünce uğruna bir araya geldik. Böyle bir yol hikayemiz var bizim İbrahim'le. Bu dünyada bir beklentisi olmadan çalışmanın nasıl bir şey olması gerektiğini ortaya koyan yegane insanlardan biriydi. Tevazunun, dostluğun bütün derecelerini yaşamış şanslı insanlardık diye düşünüyorum. Vefatından sonra da devam eden bir amelinden bahsediyoruz. Ne güzel bir şey yaptınız onun adını bir kuruma vermekle. İsmiyle müsemma olmak denen şey bu olsa gerek. İnşallah burada yetişen çocuklar İbrahim'in hayatından ahlakından kendilerine bir pay düşer. Onların da böyle bir yol hikayesi olur"

"Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de çok ağladım"

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da şu şekilde konuştu: "Bizi bir araya getiren yine İbrahim Keresteci oldu. Bir sürü akrabam vefat etti hiçbirinde ağlamadım ancak rahmetli İbrahim'de kendimi durduramadım çok ağladım. Ona ölümü hiç konduramadım. Teşkilatımızın en canlı, pozitif, güler yüzlü, kardeşimiz ve başkanımız O'ydu. Öyle bir yaşam enerjisi veriyordu. Sendikamız da bir sadakayı cariyedir. Yapılan bütün hizmetlerden rahmetliye sevap gittiği inancındayım. 5 no'lu şubemiz Sri Lanka'da bir cami yaptırdı. Orada okuyan kardeşlerimizin ona giden sevapları olduğuna inanıyoruz"

İbrahim Keresteci Orta Okulu öğrencilerinin şiir de okuduğu gecede ebediyete intikal etmiş tüm Bem-Bir-Sen'liler için dua edildi. Anma programına Keresteci'nin ailesi, meslektaşları ve sevenleri de katıldı.