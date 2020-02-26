İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!" - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: 'Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!' - Son Dakika Spor

İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!"

11 dakika önce

Eski milli oyuncu İbrahim Kutluay, A Milli Basketbol Takımımızın Hollanda ve İsveç maçlarında aldığı yenilgiler sonrası takıma sert eleştiriler getirdi.

İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri:

Eski milli oyuncu İbrahim Kutluay, A Milli Basketbol Takımımızın Hollanda ve İsveç maçlarında aldığı yenilgiler sonrası takıma sert eleştiriler getirdi.


Oyuncuları hedef gösteren Kutluay, "Koskoca Türk Milli Takımı,  Shane Larkin'i eli kolu bağlı bir şekilde bekliyor maç kazandırsın diye... Hollanda'da adını sanını bilmediğin oyuncular var. O formayı giyen oyuncularımızın birçoğu THY Euroleague'de oynuyor. Demek ki yetersiz bu oyuncular. Demek ki yeteri kadar çalışmıyor bu arkadaşlar. Demek ki hak ettiklerinden fazla kazanıyor bu arkadaşlar. Anadolu Efes'te Fenerbahçe'de oynuyor bu arkadaşlar. Oyuncuların kesinlikle ağlamaya sızlamaya hakkı yok. Bu mudur yıllar sonrasında gelinen durum? Oyuncularımız demek ki hak ettiklerinden fazlasını kazanıyor. Demek ki yetersizler." ifadelerini kullandı. (Socrates Dergi)


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İbrahim Kutluay, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:55 
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