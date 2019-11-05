Son Dakika Haberleri: İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
Son Dakika Güncel İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

6 saat önce

İZMİR'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı, System.String[]

İZMİR'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti.  Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.


İbrahim Kutluay, Edwina Sponza, İzmir, Enzo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]