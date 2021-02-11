İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi? - Son Dakika

İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?

11.02.2021 07:47
İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?, System.String[]

Başka zaman konuşuruzİbrahim Kutluay önceki gün Bebek'te bir banka çıkışı görüntülendi.

Başka zaman konuşuruz

İbrahim Kutluay önceki gün Bebek'te bir banka çıkışı görüntülendi. İlişkisinin Edvina Sponza'nın Demet Şener'e ait eve geçmek istemesinin ardından bittiği iddia edilen Kutluay, sorulara yanıt vermek istemedi. Bankadan çıkarken telefonunu eline alan eski basketbolcu, "Telefon görüşmem var, başka zaman konuşuruz" diyerek hızlıca oradan ayrıldı.

O kişi hakkında konuşmak istemiyorum

Cenk Küpeli ile evliliği sona eren Demet Şener, önceki gün kızı İrem'le birlikte Bebek'te görüntülendi. Boşandıktan sonra eski eşine ait milyon dolarlık aracı kullanmaya devam eden Şener bu kez Audi A3 marka kiralık bir araçla objektife takıldı. Şener, "Artık o aracı kullanmıyorum. Şirket aracım var" dedi.

Boşanmanın ardından hayatında değişiklik olmadığını da ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine yaşaması için bir ev verdiği dedikodularını yalanladı: "Böyle bir teklifte bulunmadı." Şener, İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza'dan ayrılmasının hatırlatılması üzerine ise "Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Demet Şener, artık şirketinin aracını kullandığını söyledi.

İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?

İbrahim Kutluay, Demet Şener, Banka, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgilisinin bıçakla saldırdığı kadının çığlıklarına komşular yetişti Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Koronayı yenme yarışında umut veren veriler! Tam aşılamada hastalığın görülme oranı düştü Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Murat Boz kafaları karıştırdı! Paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı
Erdoğan'ın açıkladığı uzay hedefi için çalışmalara hız verildi! Ay'a yolculuk BURAK projesiyle gerçekleşecek Erdoğan'ın açıkladığı uzay hedefi için çalışmalara hız verildi! Ay'a yolculuk BURAK projesiyle gerçekleşecek         
07:33
Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi         
00:06
RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti         
23:35
10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi         
23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı         
22:22
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı         
20:18
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Çukur'un başrolü Rıza Kocaoğlu, kötü haberi verdi: Dizinin son bölümlerini çekiyoruz Çukur'un başrolü Rıza Kocaoğlu, kötü haberi verdi: Dizinin son bölümlerini çekiyoruz         
15:47
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı         
13:47
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi         
11:14
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 08:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei