Kısa bir ayrılığın ardından yeniden barışan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik sevgilisi Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel havanın keyfini çıkaran çiftin romantik halleri objektiflere takıldı. Edvina Sponza'ın sevgilisi İbrahim Kutluay'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. Sohbet sırasında maskelerini çıkaran ikili, parkta uzun süre sohbet ettiler. Geçtiğimiz ay bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Edvina Sponza ile mutlu bir beraberliği olan İbrahim Kutluay'a muhabirlerin, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Kutluay, "Böyle mutluyuz şimdilik" diyerek cevap vermişti.