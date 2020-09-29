İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden verilen hapis cezasının onaması talep edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 10 yıl hapis cezası verilen Okur hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.
Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğname hazırlayarak Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderdi.
Tebliğnamede, sanık Okur'un hapis cezasının onanması istendi.
Dosyayla ilgili son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
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