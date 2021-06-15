Üye Girişi
"Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz" - Son Dakika

"Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz"

15.06.2021 14:30

Galatasaray Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, yönetim kurulu listesini tanıttı.

Galatasaray Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, yönetim kurulu listesini tanıttı. "Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz" diyen Özdemir, Fatih Terim ile anlaşamamaları durumunda Ralf Rangnick, Bruno Lage ve Marcelo Gallardo ile temas kuracaklarını açıkladı.

Galatasaray'da, cumartesi günü yapılacak Olağan Seçim Genel Kurulu öncesinde, başkan adaylarından İbrahim Özdemir, yönetim kurulu listesini tanıtarak, camiaya nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini anlattı. Konuşmasına kendisini tanıtan başkan adayı Özdemir, "1983 yılında siyasete, parti kurucusu olarak girerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem İstanbul milletvekili olarak görev yaptım. Bu süreçte genel başkan yardımcısı, 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde devlet bakanı, 48. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptım. Ayrıca Mecliste Komisyon Başkanlığı ve Yüksek Planlama Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Galatasaray bizim çocukluk aşkımızdır. 40 yılı aşkın süredir kulüp üyesiyim. 60 küsür yıllık da Galatasaraylıyım. Ailece Galatasaray'ın başarıları için mutlu olur, başarısız olursa üzülürüz. Ekibimize dahil ettiğimiz bütün arkadaşlarım tamamı eğitimli, yetenekli iş hayatında başarılı, kulübü ve sorunları iyi bilen kişilerden seçilmiştir. Yani tesadüfen bir araya gelmemiştir. Hiçbirinin kişisel bir hesabı yoktur. Galatasaray üzerinden güç ve itibar elde etme planları da yoktur" dedi.

"BİRLEŞME ÇAĞRILARI ADAYLARDAN DEĞİL, ADAYLARA YÖNELİK BELLİ ÇEVRELERDEN GELDİ

5 adaylı seçim hakkında konuşan Özdemir, "Aday çokluğu ve birleşme konusu güncel bir konu. Daha az adayla seçime gidilmesini biz de arzu ederdik ancak Galatasaray ailesi güçlü demokratik gelenekleri olan bir camiadır. Bu bakımdan fazla aday olması şaşırtıcı değil. Hatta bu kadar zor koşullar varken kulüp yönetiminde bu kadar talip çıkması belki de gurur duyulacak bir şeydir. Ancak birleşme çağrıları adaylardan değil, belli adaylara yönelik olarak belli çevrelerden geldi! Bizim konumumuz diğer adaylardan farklı. Bizim ne geçmişten gelen olumsuz bir bagajımız ne de geleceğe yönelik şahsi bir ajandamız yok. Biz Galatasaray'ı iyi yönetmeye ve camiayı sarı-kırmızılı arma etrafında birleştirmeye talibiz. Dolayısıyla bu maksatla bize katılmak isteyen herkesin başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

"FATİH HOCA OLMAZSA RALF RANGNİCK'İ İSTİYORUZ"

Fatih Terim ile devam etmek istedikleri ama aksi yönde oluşacak senaryolarda temas halinde oldukları teknik adamları da açıklayan Özdemir, "Başkan ve yönetim dahil her şeyin üstündedir. Galatasaray hepimizden büyüktür. Hocamız Fatih Terim kulübümüze büyük hizmetler vermiş önemli başarılara imza atmış gerçek bir Galatasaraylı. Galatasaray'ın evladıdır. Biz ahde vefa gereği hocanın kulübe katkılarını takdir eden bir yaklaşım sergiledik. Seçimi kazanırsak kendi plan ve düşüncelerimizi, hoca ile konuşacağımızı da söyledik. Hoca kalmak istemezse Galatasaray'da alternatifin daima var olduğunu ve isim olarak somut planlarımızın varlığını da belirttik. Bu olmazsa bizim planlarımız hazır. Modern futbol oynatan, genç ve dinamik hocadan yanayız. Şu anda aklımızda bir Alman hoca var, ismini de vereyim Ralf Rangnick var. Bir Portekizli Bruno Lage ve Arjantinli Marcelo Gallardo var. Hatta Premier Lig'den teklif alıp, bizim seçimin sonuçlarını bizimle temasta kalarak bekleyen hocalar var" şeklinde konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU, WİLLİAN VE TEİXEİRA İSİMLERİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Özdemir, futbolcu transferlerinde de belirledikleri yıldız isimleri açıkladı. Çalhanoğlu'nu istediklerini belirten Özdemir, "Futbol takımımızı, teknik heyetin görüşünü alarak birkaç yıldız isimle takviye etmeyi planlıyoruz. İsimleri söylemeliyim; dünya çapında bir on numara. Hep bahsettik Hakan Çalhanoğlu ve bunları hep kendi mali kaynaklarımız içerisinde ve mümkünse bonservis bedelleri olmadan düşünüyoruz. Willian Borges da Silva, Alex Teixeira isimleri üzerinde duruyoruz. Bunlardan bir kısmı bizim transfer planlamamıza ters, 27 yaşından yukarıda diyebilirsiniz bunları Galatasaray'a monte ederek, maliyeti çok düşük olmak kaydıyla düşünüyoruz. Gedson Fernandes, Mustafa Muhammet ve Henry Onyekuru'nun da kalmasından yanayız ve onların yeniden Galatasaray'la mukavele imzalaması konusunda elimizden geleni ardımıza koymadan yapmaya çalışacağız. Bunun dışında birkaç tane para kazanma imkanımızın olduğunu düşündüğümüz Feghouli ve Diagne gibi futbolcularımız da var. Üzerlerinde durulursa hem faydalı olacak hem de gelecekte Galatasaray'a önemli parasal katkılar, mali katkılar sağlayacak futbolcular olduğu da ortada. Sol bekte Fode Ballo-Toure, (Monaco'da oynuyor) ön liberoda Suat Serdar gibi isimlerle ilgileniyoruz. Suat Serdar, Türk asıllı Almanya'da Schalke'de oynayan çok kıymetli bir futbolcumuz. Schalke küme düştüğü için bunun Galatasaray'a kazandırılması konusunda yoğun çaba harcayacağız. Lucas Torreira ve Tim Akinola listemizde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ADAMI DEĞİL, SADECE GALATASARAY'I KUCAKLAYAN İNSANLAR OLARAK GELİYORUZ"

Son olarak saltanat kurmak için değil, kulübü eski yapısına kavuşturmak için yönetime talip olduklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

Biz Galatasaray'ı ve onun değerlerini her şeyin üstünde tutan bir ekibiz. Yeni bir ekibiz, farklılığımız yeni olmamızdan ve ehliyetli olmamızdan, liyakatli olmamızdan, tecrübeli, bilgili, birikimli bir ekip olmamızdan kaynaklanıyor. Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz. Liyakatli, ehliyetli, art niyeti asla olmayan bağımsız irade sahibi ve çözüm odaklı bir yönetimle geliyoruz. Kulübü fabrika ayarlarına döndürmeyi, kendi kaynaklarıyla ayakta kalabilecek yapıyı kavuşturmak üzere geliyoruz. Bir dönem için yetki istiyoruz. Göreceksiniz ki bu bir dönemlik yetki süresi içerisinde Galatasaray nasıl hızla dönüşecek ve düzlüğe çıkacaktır. Saltanat kurma gibi bir düşüncemiz asla yoktur, olmayacaktır. Saltanat kurmak isteyenlere de bunu bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz

İbrahim Özdemir, Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu 14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı 13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:21 Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
Ahmet Ağaoğlu'nun, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi         
14:30
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı         
12:46
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement