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İbrahim Özdemir: "Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz" - Son Dakika

İbrahim Özdemir: "Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz"

12.06.2021 18:28

- İbrahim Özdemir: "Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz" Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geldiklerini söyledi.

- İbrahim Özdemir: "Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geldiklerini söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, divan kurulu toplantısında konuştu. Galatasaray'ın Türkiye'nin dünyadaki en değerli markası olduğunu belirten Özdemir, "Ancak son 20-25 yılda gerek Türk sporunu karşılaştığı sorunlar gerekse kulübümüzün yönetiminden kaynaklanan sıkıntılar, Galatasarayımızı derin bir krizin içine sürüklemiştir. Özellikle aşırı borçlanma ve finansman sorunları, kulübün geleceğini ipotek altına almıştır. Kulübü kurtarmaya yönelik gündelik önlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır. İçine düşülen bu çıkmaz, her Galatasaraylı gibi bizi de derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Galatasaraylılık ruhu olan biteni kenardan seyretmek yerine elini taşın altına koymayı gerektirir. Galatasaray'ı yaşamının merkezine almış bir grup olarak biz de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya karar verdik. Ekibimiz her biri kendi alanlarında çok başarılı olan, dinamik, deneyimli ve liyakatlı kişilerden oluşmaktadır. Kefil olduğum bu kadro, kişisel beklentisi olmayan, şaibesiz Galatasaray sevdalılarından oluşan bir kadrodur. Ekibimizin oluşturacağı sinerji, Galatasaray'da birlik ve beraberlik ruhunu yeniden tesisi ve kulübün şahlanışının bir garantisi olacaktır. Hayali dolar çantaları ve altı boş projelerle değil, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz. Çünkü biz Galatasaray'ın sorunlarının aslında yapılanma ve yönetim hatalarından kaynaklanan ve çözülebilir sorunlar olduğuna inanıyoruz. Galatasaray'ın asıl ihtiyacı, son zamanlarda örselenmiş birlik ve beraberliğimizin yeniden sağlanmasıdır. Biz size ilkeli, bağımsız, birleştirici, popülizme boyun eğmeyen, üyeleri ve taraftarlarıyla bütünleşmiş çoğulcu bir yönetim sözü veriyoruz. Sizleri temin ederek söylüyorum ki kısa vadeli borçların ödenmesi ve acil finansman ihtiyaçları konusunda hazırlıklıyız. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Tesisleri, Ali Sami Yen Oteli, kapalı spor salonu gibi projeler, kolaylıkla çözebileceğimiz şeylerdir. Hiçbir endişeniz olmasın. Gayrimenkul yönetimini kulübün çıkarları doğrultusunda profesyonelce yapacağız. Geçmişte yapılan yanlışları asla tekrarlamayacağız. Bu güzide kulübün hiçbir varlığını satmayız. Satılmasına şiddetle karşı çıkarız. Tam tersine kulübe yeni ve değerli gayrimenkuller kazandırıp geleceğe yatırım yapacağız. Futbolu modern bir yönetime kavuşturmayı ve kulüpte varlık ve fon yönetimi için kurumsal bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. İhmal edilmiş amatör branşlar, ülkemizde sporun öncüsü Galatasaray'a yakışır bir düzeye getirilecektir. Takdir genel kurul üyelerinindir. Hepimiz seçim sonucuna saygı duyacağız. Genel kurul tercihini hangi adaydan yana kullanırsa onun arkasında birleşmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlayışla tüm başkan adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Özdemir: Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz
İbrahim Özdemir: Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz
İbrahim Özdemir: Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz
İbrahim Özdemir: Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz

İbrahim Özdemir, Galatasaray, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İbrahim Özdemir: 'Kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz' - Son Dakika Spor


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