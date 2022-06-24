İbrahim Reisi: "İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun onu BRICS'i (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu grup) enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için bir ortak haline getirebileceğini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Reisi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Başkanı olarak resmi daveti üzerine, BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Video bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen BRICS+ zirvesinde konuşan Reisi, koronavirüs, iklim değişikliği, bölgesel ve uluslararası çatışmalar gibi yeni ortaya çıkan krizlerin ülkeler arası etkileşim gerekliliğini ikiye katladığını söyledi.

Reisi, kolektif kalkınma girişimlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak mevcut sorunların üstesinden gelmek için kolektif bir deneyim ve iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Kalkınma ve küresel barışın sağlanmasında bağımsız çok taraflı kurumların etkin rolüne değinen Reisi, bunun için küresel zeminlerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, çelişkili küresel yaklaşımlar, tek taraflılık, milliyetçilik ve yaptırımlar gibi zorlukların Birleşmiş Milletler'in yanı sıra bu tür yeni oluşumların kurulmasını ve güçlendirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

BRICS'in gelişmekte olan büyük ekonomilerden oluşan öncü bir grup olduğunu kaydeden Reisi, BRICS'in yeni küresel süreçler başlatabildiğini ifade etti.

Reisi, tamamlayıcı ekonomilere ve kültürel çeşitliliğe sahip BRICS üyelerinin karşılıklı olarak taleplerini karşılayabileceklerini ve küresel refah ve barışı güçlendirmek için yerel kalkınma deneyimlerini paylaşabileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun onu BRICS'i enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için istikrarlı ve güvenilir bir ortak haline getirebileceğini ifade etti.

İran'ın küresel adalete inandığını söyleyen Reisi, böyle bir ideali uluslararası düzeyde diyaloğa dönüştürmenin "inkar edilemez bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.