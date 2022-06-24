İbrahim Reisi: "İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Reisi: "İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir"

24.06.2022 22:10
İbrahim Reisi: "İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun onu BRICS'i (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu grup) enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için bir ortak haline getirebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun onu BRICS'i (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu grup) enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için bir ortak haline getirebileceğini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Reisi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Başkanı olarak resmi daveti üzerine, BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Video bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen BRICS+ zirvesinde konuşan Reisi, koronavirüs, iklim değişikliği, bölgesel ve uluslararası çatışmalar gibi yeni ortaya çıkan krizlerin ülkeler arası etkileşim gerekliliğini ikiye katladığını söyledi.

Reisi, kolektif kalkınma girişimlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak mevcut sorunların üstesinden gelmek için kolektif bir deneyim ve iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Kalkınma ve küresel barışın sağlanmasında bağımsız çok taraflı kurumların etkin rolüne değinen Reisi, bunun için küresel zeminlerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, çelişkili küresel yaklaşımlar, tek taraflılık, milliyetçilik ve yaptırımlar gibi zorlukların Birleşmiş Milletler'in yanı sıra bu tür yeni oluşumların kurulmasını ve güçlendirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

BRICS'in gelişmekte olan büyük ekonomilerden oluşan öncü bir grup olduğunu kaydeden Reisi, BRICS'in yeni küresel süreçler başlatabildiğini ifade etti.

Reisi, tamamlayıcı ekonomilere ve kültürel çeşitliliğe sahip BRICS üyelerinin karşılıklı olarak taleplerini karşılayabileceklerini ve küresel refah ve barışı güçlendirmek için yerel kalkınma deneyimlerini paylaşabileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun onu BRICS'i enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için istikrarlı ve güvenilir bir ortak haline getirebileceğini ifade etti.

İran'ın küresel adalete inandığını söyleyen Reisi, böyle bir ideali uluslararası düzeyde diyaloğa dönüştürmenin "inkar edilemez bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

YORUMLAR
500
Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı Abdullahiyan İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür etti Abdullahiyan İran'ı BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ettiği için Çin'e teşekkür etti
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İbrahim Reisi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Reisi: 'İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
21:06 Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
20:23 BDDK'dan ticari kredi kullanımında yeni düzenleme: TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, kredi verilebilecek
20:18 Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı
20:09 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 22:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahim Reisi: "İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumu onu BRICS'e ortak yapabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement