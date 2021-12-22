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İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ - Son Dakika

İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ

22.12.2021 10:49

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikte Şair İbrahim Sadri şiir seslendirdi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikte Şair İbrahim Sadri şiir seslendirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci topluluklarının düzenlediği 'Hatıralar Eşliğinde Mehmet Akif Şiir Dinletisi' etkinliğinde sahna alan şair İbrahim Sadri, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi. Sadri, şiir aralarında Akif'in hayatından kesitler sundu.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Sadri, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin yanısıra kendisine ait şiirler ve Sezai Karakoç, Nurullah Genç ile Abdurrahim Karakoç'tan da şiirler seslendirdi. Etkinliği MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, rektör yardımcısı Prof.Dr. Mehmat Karaca, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ
İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ
İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ
İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ

Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Sadri, Burdur, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ - Son Dakika


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