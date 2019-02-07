Son Dakika Haberleri: İbrahim Selim ile Bu Gece: Kimler Geldi Kimler Geçti?

İbrahim Selim ile Bu Gece: Kimler Geldi Kimler Geçti?

1 saat önce

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan misafirlerimizin en eğlenceli anlarından bir seçki hazırladık.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan misafirlerimizin en eğlenceli anlarından bir seçki hazırladık. İçine sevgimizi kattık. Haftaya Perşembe günü saat 20: 00'da yeni bölümümüzle görüşmek üzere!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:11 Kaynak: Youtube

İbrahim Selim, Genel
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