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İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor - Son Dakika

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

29.06.2021 07:57
İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor, System.String[]

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

Selin Şekerci, İbrahim Selim, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor - Son Dakika Magazin


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