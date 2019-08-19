Son Dakika Haberleri: İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da
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İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da

1 saat önce

Eskişehirspor, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden 27 yaşındaki forvet İbrahim Sissoko ile yeniden anlaşarak 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

İbrahim Sissoko yeniden Eskişehirspor'da, System.String[]
Eskişehirspor, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden 27 yaşındaki forvet İbrahim Sissoko ile yeniden anlaşarak 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, alacaklarına karşılık TFF'ye başvurup sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılan Fildişi Sahili vatandaşı İbrahim Sissoko ile yeniden anlaştı. Kulübe gelerek Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile görüşen Sissoko, kendisini 1 yıllığına siyah-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen İbrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı. İbrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz" denildi.
İbrahim Sissoko, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.


Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sissoko, Fildişi Sahili, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
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