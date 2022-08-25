İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez"
Şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçiren Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Yaşar, sosyal medya hesabında kaza geçiren türkücünün kızıyla olan görüntülerini paylaştı
Ebru Yaşar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu
Kaynak: İHA
İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar, Güncel, Son Dakika
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