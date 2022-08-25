İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez" - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez"

25.08.2022 15:56

İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez" Şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçiren Tatlıses'i hastanede ziyaret etti Yaşar, sosyal medya hesabında kaza geçiren türkücünün kızıyla olan görüntülerini paylaştı Ebru Yaşar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez"

Şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçiren Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Yaşar, sosyal medya hesabında kaza geçiren türkücünün kızıyla olan görüntülerini paylaştı

Ebru Yaşar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses: 'Allah bitti demeden bitmez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez" - Son Dakika
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