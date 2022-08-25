Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın

Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İbrahim Tatlıses: 'Allah bitti demeden bitmez' - Son Dakika

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