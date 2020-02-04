İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! - Son Dakika
Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! - Son Dakika Magazin

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

7 saat önce

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Tatlıses, isim vermeden medyan okudu.

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!, System.String[]

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Tatlıses, isim vermeden medyan okudu.


İşte o mesaj:


Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!  Bu sözlerimi yakınlarımla alakalı değildir . Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim! Bu arada Şehitlerimize ALLAH'tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun TÜRKİYEM !



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Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 
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