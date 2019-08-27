Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
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İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı

1 saat önce

Türkücü İbrahim Tatlıses, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti.

Türkücü İbrahim Tatlıses, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ın doğduğu mağara insanlar gelip görsünler. Birçok kişi tepeden inerken ben mağaradan geldim" dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi işbirliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu mağaranın içinde olduğu evi ziyaret etti. Hızmalı Mahallesi'ndeki tek katlı evin içinde olan mağarayı görmek için alana gelen Tatlıses'e, halk yoğun ilgi gösterdi. Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce ağlayıp, duygusal anlar yaşadı. Mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıses, "Ben İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğdum. Daha sonra bu hale geldim. Benim en büyük arzum. Bu evi turizme kazandırmak, Urfa'ya turist akını olsun. Birçok kişi tepeden inerken ben bu mağarada dünyaya geldim" diye konuştu.

(İHA)

Haliliye Belediyesi, İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
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İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
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