İbrahim Tatlıses dolandırıldığı iddiasıyla iki çalışanından şikayetçi oldu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses dolandırıldığı iddiasıyla iki çalışanından şikayetçi oldu

6 saat önce

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, kendisine ait Tatlıses Gıda firmasındaki iki çalışanı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses dolandırıldığı iddiasıyla iki çalışanından şikayetçi oldu, System.String[]
ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, kendisine ait Tatlıses Gıda firmasındaki iki çalışanı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddia konusu olay, bir denetim şirketinin hazırladığı denetim raporu sonrasında ortaya çıktı. Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışan Özlem P. ve Fulya T.'nin ayrı ayrı kendi hesaplarına para geçirdikleri gibi, eşlerini şirkette çalışmış gibi gösterdikleri ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suiistimal ettikleri belirtildi.

"EŞİNİ 13 AY BOYUNCA ŞİRKETTE ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERDİ"

Raporda Özlem P.'nin üçüncü kişilere ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği, eşini 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Ayrıca Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği de belirlendi.

BEBEĞİNİN BAKICISINI SİGORTALI GÖSTERDİ

Diğer görevli Fulya T.'nin ise başka kişilere ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği, eşini 9 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve 30 bin lira şirketi zarara uğrattığı kaydedildi. Fulya T.'nin bebeğin bakıcısını da şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Fulya T'nin şirket üzerinden kendisine kiralık bir araç tahsis ettiği ve şirketin 28 bin lira ödediği de ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rapor üzerine İbrahim Tatlıses,  avukatı Hayati Şahin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Her iki çalışanın, resmi belgede sahtecilik suçu işledikleri, görevlerini kötüye kullanarak şirketi dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
İbrahim Tatlıses, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:37 Kaynak: DHA

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