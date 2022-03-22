İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi

22.03.2022 13:44
İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi

İbrahim Tatlıses, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde konser verdi.

İbrahim Tatlıses, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde konser verdi.

İranlı sanatçı Ebi ile Dubai World Trade Centre'da sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin Twitter hesabından konsere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses'e BAE'ye özlemini çektiğimiz memleketimizin havasını getirdiği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, İbrahim Tatlıses, Konser, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi - Son Dakika


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