İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku

6 saat önce

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, iki kadın çalışanı tarafından milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, iki kadın çalışanı tarafından milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. Tatlıses, avukatı aracılığıyla iki çalışan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışan 2 kadının, "Tatlıses Gıda" firması üzerinden İbrahim Tatlıses'i dolandırdığı ortaya çıktı.


İddia konusu olay, bir denetim şirketinin hazırladığı şirket denetim raporu sonrasında ortaya çıktı. Şirket denetim raporunda, Özlem P. ve Fulya T.'nin ayrı ayrı kendi hesaplarına para geçirdikleri gibi, eşlerini şirkette çalışmış gibi gösterdikleri ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettikleri belirtildi. Raporda, Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı. Raporda ayrıca Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği anlatıldı.


Kiralık araç tahsis etti, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır gösterdi


Diğer görevli Fulya T.'nin de başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Fulya T.'nin de eşi Şahin Burak T.'yi 9 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek bu yolla da şirketi 30 bin lira zarara uğrattığı anlatıldı. Hazırlanan raporda Fulya T.'nin bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği


Soruşturma başlatıldı


Hazırlanan raporun ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özlem P. ve Fulya T.'nin resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. İki çalışan hakkında dava açılması talep edilen suç duyurusu dilekçesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. - İSTANBUL

İbrahim Tatlıses'e dolandırıcılık şoku

İbrahim Tatlıses, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

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