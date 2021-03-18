İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar çıktı! - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar çıktı!

18.03.2021 16:56
İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar çıktı!, System.String[]

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı. İşte o karar...

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı, Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, iki sanığa da aynı suçtan ayrı ayrı 30'ar yıl hapis cezası verirken, bir sanık ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Uçmak getirilirken, diğer sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Abdullah Uçmak, müşteki avukatı Ahmet Küçük'ün savunmasına karşı, "Avukat haddini aşarak terbiyesizce konuştu. Siz müdahale etmediniz. Ben de sizin huzurunuzda müdahale etmek istemiyorum" dedi. Sanığın bu sözleri üzerine müşteki avukatı Ahmet Küçük de "Sen nasıl konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi. Gerginlik üzerine mahkeme başkanı, Abdullah Uçmak ve müşteki avukatlarını salondan çıkardı.& ;

"MÜŞTEKİLERE KARŞI KASTEN İŞLENMİŞ HİÇBİR FİİL YOKTUR"

Daha sonra Abdullah Uçmak savunmasının alınması için salona alındı. Uçmak, "Savcı Bey, önceki savcının iddianamesini kopyalayıp yapıştırmış. Asıl hedefin (İbrahim Tatlıses) başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok" dedi.& ;

AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Abdullah Uçmak'ın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Müvekkilim, Yunus Ayık'ı şoförlük yapması konusunda ikna ettiği söyleniyor ancak en başından beri böyle bir şey olmadığı biliniyor. Sanıkların öldürme kastları olsaydı ilk önce şoförü öldürürlerdi. Müvekkiller hakkında lehe olan hususların uygulanmasını talep ediyorum" şeklinde konuşarak Uçmak'ın beraatini talep etti.

ABDULLAH UÇMAK VE 2 SANIĞA TOPLAM 30'AR YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Uçmak'ı müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık da müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan'a karşı "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıldan olmak üzere ayrı ayrı toplam 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Sanık Emin Birdal ise "Silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. (NTV)

İbrahim Tatlıses, Hakan Çalışkan, Abdullah Uçmak, Buket Çakıcı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında karar çıktı! - Son Dakika Magazin


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