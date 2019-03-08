Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın Mitingi İçin Şanlıurfa'da

İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın Mitingi İçin Şanlıurfa'da

1 saat önce

ŞANLIURFALI ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra memleketine geldi.

İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ın Mitingi İçin Şanlıurfa'da, System.String[]
ŞANLIURFALI ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra memleketine geldi. Tatlıses'in  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitingine ve Göbeklitepe'nin açılışına katılacağı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, İzmir'den dün gece saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Tatlısıs'i  GAP Havalimanı'nda AK Partili yöneticiler ile yakınları karşıladı. İbrahim Tatlıses'in Göbeklitepe'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin mitinginde hazır bulunacağı öğrenildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:37 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe, Şanlıurfa, İbrahim Tatlıses, Güncel
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