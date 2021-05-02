İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, mutlu olduğunu da belirtti.

AİLE İÇİNDE BİR NİKAH

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.