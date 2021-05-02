İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı - Son Dakika

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

02.05.2021 00:17

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini İbo Show'da açıkladı. Beşinci evliliğini yapan Tatlıses'in mutluluğu ise yüzünden okundu.

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, mutlu olduğunu da belirtti.

AİLE İÇİNDE BİR NİKAH

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le dünya evine girdi. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

İbrahim Tatlıses, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı - Son Dakika Magazin


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