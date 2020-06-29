İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladı. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'in yeni aşkının Instagram pozları da kısa sürede gündem oldu.

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün birlikte kameralara yakalanan çift, aralarındaki yaş farkıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Ayşegül Yıldız ile evlenen ve bir kız çocuğu olan Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı. Kısa sürede gündem olan Gülçin Karakaya, Instagram hesabını gizli kullansa da yaptığı paylaşımlar Snob Magazin tarafından ortaya çıkarıldı. Karakaya, pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

"BEN KADINSIZ YAPAMAM"

Geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına röportaj veren İbrahim Tatlıses, yakınında oturan yeni sevgilisi sorulunca "Ben kadınsız yapamam" diyerek espri yapmıştı.

İşte Gülçin Karakaya'nın Instagram pozları...

İbrahim Tatlıses, Instagram, Karakaya, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:49 

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Son Dakika Magazin
YORUMLAR (9)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
10:03
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
09:57
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
09:29
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
09:24
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
09:18
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
08:58
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
08:54
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
08:18
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
08:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 10:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]