İbrahim Tatlıses'in Acı Günü
1 saat önce
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses
'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan'ım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba
günü ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu
Camii'nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" paylaşımını yaptı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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