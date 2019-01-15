Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses'in Acı Günü

İbrahim Tatlıses'in Acı Günü

1 saat önce

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, "Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan'ım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir" paylaşımını yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, İbrahim Tatlıses, Güncel
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