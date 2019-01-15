Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses'in Annesinin Vefatı

İbrahim Tatlıses'in Annesinin Vefatı

38 dakika önce

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

İbrahim Tatlıses'in Annesinin Vefatı, System.String[]
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'nın ileri yaşa bağlı gelişen çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanede belli aralıklarla medikal tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ocak 2019 tarihinde hastanemizin dahiliye servisinde tedavi altına alınan Sayın Leyla Tatlı, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Ocak 2019 tarihinde genel yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi sürmüştü. Sayın Leyla Tatlı'nın takip ve tedavisine iki gün boyunca yoğun bakımda devam edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap alınamamıştır. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen Sayın Leyla Tatlı, 15 Ocak 2019 tarihinde saat 11.40'ta hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:54 Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Güncel
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