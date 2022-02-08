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İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR - Son Dakika

İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR

08.02.2022 15:59

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR
İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR
İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR

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Haliliye Belediyesi, İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBRAHİM TATLISES'İN DOĞDUĞU EV, MÜZE OLUYOR - Son Dakika


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