İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor

06.12.2020 18:24
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor, System.String[]

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için çalışma başlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a İbo Show'da teşekkür etti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için çalışma başlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a İbo Show'da teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, doğduğu evi ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlılses'in programlarına eşlik etmiş ve doğduğu evi müzeye dönüştüreceklerini söylemişti. Geçen zaman içerisinde proje çalışmalarına başlanılan Tatlıses Müze Evi için İbrahim Tatlıses, her cumartesi günü yayınlanan İbo Show'da konuyu gündeme getirdi. Tatlıses, doğduğu evin turizme kazandırılmasında emeği olan Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Tatlıses konuşmasında, "Mağarayı yıkmışlar. İçerisini doldurmuşlar. Belediyeyle görüştük. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyorum. Oranın ağzını açtılar ve oraya müze yapacağız" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, Tatlıses'in ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Urfa'nın tanıtım elçisi, turizm elçisi İbrahim Tatlıses sağ olsunlar bugün yine Urfa'dalar. Bizleri, Haliliye Belediyesini ziyaret ettiler. Şu anda bizimle birlikte inşallah kendisinin Şanlıurfa Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi'nde doğdu evin içerisindeki mağaranın turizme kazandırılması için, İbrahim Tatlıses müzesine çevrilmesi ile ilgili işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Fikir kendilerinden, arkadaşlarından çıktı. Bizler de severek kabul ettik. İbrahim Tatlıses bizim için onurdur. Bu manada bizler belediye olarak inşallah buranın adım adım her etabında beraber hareket ederek, İbrahim Tatlıses müzesini ilimize kazandıracağız" ifadelerini kullanmıştı. - ŞANLIURFA

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor

İbrahim Tatlıses, Mehmet Canpolat, İbo Show, Haliliye, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika Magazin


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