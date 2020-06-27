İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ve arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ve arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Neşeli olduğu gözlenen Yıldız, tatiline Bodrum'da devam edeceğini söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile Çeşme'de 1 aylık tatillerinin ardından Bodrum'a gitmek için hazırlıklarına başladı. Yıldız, kızı Elif Ada ve arkadaşları ile Alaçatı'da yemek yerken görüntülendi. Saat 24.00'te mekandan ayrılan Yıldız ve beraberindekilerin oldukça neşeli oldukları gözlendi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Yıldız, mekandan çıkar çıkmaz hemen maskesini takarken, "Bunu da belirtelim lütfen" dedi. Sokakta yürürken seyyar satıcının gül hediyesini kibarca reddeden Ayşegül Yıldız, "Benim yerime başkasına hediye et. Ben kırılmam" diye konuştu. Seyyar satıcı da gül yapraklarını Yıldız'ın başında attı.

Çeşme'de 1 aydır kızıyla tatilde olduğunu söyleyen Ayşegül Yıldız, "Salı günü Bodrum'a geçeceğiz. İbrahim beyin yanına değil ama orada görüşeceğiz. Kendisi buraya geldi zaten görüştük" dedi.

İşlerine devam ettiğini belirten Yıldız, İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulara, "İbrahim Bey iyi. Yeni projelerle geliyor ama söyleyemem bana düşmez" yanıtını verdi.


İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız, Elif Ada, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:25:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]