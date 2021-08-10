İbrahim Tatlıses'in menajeri Şule Çınlama evlendi: Kızımın düğününü yapıyorum

İbrahim Tatlıses'in menajeri Şule Çınlama, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde memur Emrah Yazar ile evlendi. İzmir'de Çınar Garden'da gerçekleşen düğüne Tatlıses ile sevgilisi Gülçin Karakaya, Gülben Ergen, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter de katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Kerem Ali Sürekli, Bilal Avcı ve Serhat Ararat üstlendi. Nikah sonrası evlilik cüzdanını geline veren Tatlıses mutluluklar diledi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Tatlıses, "Şule benim kızım gibidir. Kızımın düğününü yapıyorum. Allah mutlu etsin" diye konuştu.

Tatlıses, yeni şarkısına klibi, Gülben Ergen'le çekeceğini söyledi. Kendisi içinde sürpriz olduğunu vurgulayan Ergen ise "seve seve" yanıtını verdi.

TÜRK BAYRAĞI OLDUK

Masada bir yanında sevgilisi Gülçin Karakaya, diğer yanında da Gülben Ergen'le oturan Tatlıses, "Canlarım yanımda. İkisi kırmızı giymiş, ben ise beyaz. Olduk Türk bayrağı" diye espri yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses düğüne sevgilisi Levent Dörter'le birlikte katıldı.

Aynı masada kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter ile oturan sanatçı, "Başta Levent'i istemedim. Ancak tanıdıkça sevdim. Dünya efendisi bir genç. Kızımı da üzmüyor" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya da davetliler arasındaydı.