İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış

25.08.2022 13:49

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardıBodrum'da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış

İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Bodrum'da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı. Kazadan sonra alev alıp yanmaya başlayan aracı çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile söndürdü.

Kaza sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolu Değirmenler mevkiine yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak'tan Bodrum istikametine seyir halinde olan bir kamyon, yavanın yağışlı olmasından dolayı aracını kaydırıp karşı şeride geçince bu sırada Bodrum istikametinden Yalıkavak istikametine seyir halinde olan İbrahim Tatlıses'in aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da savrularak yoldan çıkıp uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi olmak üzere, toplamda 5 kişi yaralandı.

Çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses'in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 5 kişin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada yaralanan kişilerin isimleri açıklamaz iken, İbrahim Tatlıses ile aynı araçta bulunan kişiler merak konusu oldu.

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Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada araç böyle alev almış - Son Dakika
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