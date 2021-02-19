Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 14. bölüm fragmanı da yayınlandı.
İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.
Fragmanda en dikkat çeken ayrıntı ise İbrahim Tatlıses'in yeni imajı oldu. Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öğrenildi. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin